РИАМО - 2 сен. Агентство стратегических инициатив (АСИ) анонсировало конкурс лучших управленческих практик в сфере детства, участниками которого могут стать проектные команды муниципальных образований или региональных органов власти вместе с общественными организациями, практики Подмосковья могут войти в библиотеку АСИ, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

У Подмосковья уже есть наработанный опыт и целый ряд реализуемых практик, которые направлены на улучшение качества жизни семей с детьми. И именно они могут заинтересовать АСИ.

«У многих городов Подмосковья есть уникальный опыт по созданию современной, качественной инфраструктуры для детей, новых образовательных, культурных и социальных программ по развитию ребенка, профилактике здорового образа жизни среди подрастающего поколения, разработаны и реализуются эффективные инструменты по повышению благосостоянию семей с детьми», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он не исключил, что данные практики могут войти в библиотеку готовых решений АСИ «Смартека». Их могут рекомендовать к тиражированию в другие регионы Российской Федерации.

Всего в конкурсе 14 номинаций: повышение благосостояния семей с детьми; современная инфраструктура детства; обеспечение безопасности детей; здоровый ребенок; всестороннее образование – детям; культурное развитие детей; развитие физкультуры и спорта; безопасный детский отдых; доступный детский туризм; безопасное информационное пространство; ребенок и его право на семью; социальная защита детей с ОВЗ; обеспечение и защита прав и интересов детей; качественные детские товары и продукты.

Конкурс проводится в рамках реализации указа президента России «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства». Подать заявку на него можно до 20 сентября. Более подробную информацию о нем и условиям участия можно найти на сайте АСИ: https://asi.ru/childhood/.