РИАМО - 2 сен. Всероссийская оздоровительная акция «Волна здоровья» дойдет до Дубны и Коломны, в рамках акции в городские округа прибудет теплоход «Василий Чапаев» с ведущими специалистами федеральных медицинских центров на борту, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Теплоход выйдет из Москвы и пройдет через Дубну, Коломну, Рыбинск, Плес, Кинешму, Нижний Новгород, Муром и Рязань, после чего вернется в столицу. В Дубне «Василий Чапаев» причалит 3 сентября, а в Коломне — 10-го.

«В рамках акции в Дубне и Коломне осмотрят около 300 детей, нуждающихся в обследованиях различных узких специалистов. Это дети в возрасте от грудничкового до подросткового с различными патологиями», - рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Акция «Волна здоровья» призвана обеспечить адресную помощь детям, которые страдают от врожденных пороков сердца, нарушений зрения и слуха, а также других заболеваний. Еще одна цель — популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Параллельно акции «Волна здоровья» в городах также организуют фестивали здорового образа жизни «Сохрани свое здоровье» и проведут акцию «10 тысяч шагов к жизни». Также любой желающий сможет узнать о первой помощи и обучиться элементам ее оказания.

«В настоящее время в Московской области реализуется ряд проектов, призванных сделать медицину доступнее - внедряются элементы телемедицины, организуются мобильные бригады специалистов, открываются фельдшерско-акушерские пункты. Проведение подобных акций дает возможность родителям также проконсультироваться с лучшими докторами страны», - подытожила Мухтасарова

С 2006 по 2018 год в акции «Волна здоровья» поучаствовали более 10 тысяч детей, они прошли медицинские обследования и получили консультации специалистов. При этом более 1,5 тысяч детей по направлениям «Волны здоровья» получили медицинскую помощь в ведущих федеральных медицинских центрах России.