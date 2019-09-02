РИАМО – 2 сен. В систему Единой диспетчерской службы Московской области (ЕДС) за август поступило чуть более 14,2 тысячи заявок, исполнение которых контролировала Госжилинспекция, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Чаще всего люди жаловались на качество уборки подъездов (8,53% заявок), неисправности лифтового оборудования (5,32% заявок) и протечку кровли (3,83% заявок).

«Лидерами по количеству отработанных обращений жителей в августе стали городские округа Химки (963 заявки), Балашиха (839 заявок), Подольск (710 заявок), Красногорск (686 заявок) и Одинцово (686 заявок)», – говорится в сообщении.

Согласно правилам, управляющие компании принимают заявки, поступающие в ЕДС, в течение суток, после чего обязуются провести работы в срок от нескольких часов до 30 суток (все сроки заранее установлены в специальном классификаторе). При этом УК приходится согласовывать отчет о проведении работ с заявителем, который может не сделать этого, если качество работ его не устраивает. Тогда компания будет устранять имеющиеся замечания.

За закрытием обращения и соблюдением сроков следят операторы центра управления регионом (ЦУР). В случае, если все сроки уже истекли, а работы так и не были выполнены, к работе подключается уже и Госжилинспекция, которая проводит проверочные мероприятия.

Ранее сообщалось, что с 29 декабря 2018 года по 29 августа 2019 года Госжилинспекция проконтролировала исполнение управляющими компаниями 102,8 тысячи заявок.

Куда пожаловаться на неубранные подъезды в Подмосковье>>