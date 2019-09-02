РИАМО - 2 сен. В Северном Измайлове неизвестный при свидетелях напал на девушку 2003 года рождения и заставил отдать ему дорогостоящий смартфон, злоумышленника задержали через два дня, сообщил в понедельник РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

Тридцатого августа в 21:15 свидетели происшествия заявили в полицию о драке и краже телефона возле дома №6 по улице Константина Федина. Как установили полицейские по прибытии на место, за пять минут до обращения незнакомец схватил за руку несовершеннолетнюю, в открытую похитил телефон и скрылся.

«Материальный ущерб составил около 65 тысяч рублей. Девушка с ушибом левого плеча обращалась в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущена», — сказал собеседник агентства.

Первого сентября в 14:00 по адресу: улица 7-я Парковая, дом №33, корпус 1, участковый задержал грабителя. Им оказался безработный мужчина 1984 года рождения, его изобличили в совершении преступления.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой в целях хищения чужого имущества».