РИАМО – 2 сен. Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская подтвердила, что развелась с мужем, и отметила, что тема ее личной жизни закрыта для обсуждения.

В то же время Поклонская разрешила своему экс-супругу говорить на тему их развода.

«Пусть этим занимается он, если ему так хочется. Решение о разводе было принято еще 26 мая по моему исковому заявлению. И все перемены в моей жизни стали бы известны с момента опубликования декларации о доходах. А теперь я от комментариев воздержусь», — сказала Поклонская в эфире Радио «Комсомольская правда».

Она добавила, что у нее есть официальный документ, подтверждающий развод. Поклонская уточнила, что документ скоро вступит в силу, если решение не будет обжаловано.

«Мне кажется, уже всем давно понятно, что мной никто не управляет и что мое решение – это мое решение, независимо от того, нравится оно кому-то или нет. Схиигумен Сергий никакого отношения к этому не имеет, приплетать одно к другому не стоит», — заключила депутат.

Ранее бывший муж Поклонской Иван Соловьев назвал причиной развода лидерские качества обоих супругов.