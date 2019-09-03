РИАМО - 3 сен. Во вторник, 3 сентября, в 15:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция начальника Главного управления ЗАГС Подмосковья Елены Филатовой, посвященная запуску в регионе комплексной услуги «Рождение ребенка».

С сентября такие документы, как свидетельство о рождении, справка на получение единовременного пособия, ИНН, СНИЛС, сертификат на материнский (семейный) капитал, полис ОМС, матери могут получать в перинатальных центрах и родильных домах Московской области.

В ходе пресс-конференции спикер расскажет:

- Как можно оформить данные документы и какие еще услуги предоставляются?

- Как поставить ребенка на очередь в детский сад?

- Где работает нововведение?

- Сколько браков и разводов зарегистрировано в Подмосковье в 2019 году?

- Какова статистика рождаемости?

- Какие имена дают новорожденным в регионе?

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