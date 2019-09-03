РИАМО – 3 сен. Министерство жилищной политики Московской области во вторник в своем официальном аккаунте в Instagram организует прямой эфир на тему строительства здания рядом с объектом культурного наследия, спикерами выступят сотрудники центра содействия строительству при правительстве Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Мероприятие начнется в 16:00.

«Эфиры проводятся для представителей бизнеса, которые планируют строить в Подмосковье», – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она пригласила присоединиться членов администрации муниципальных образований, проектировщиков, застройщиков, технических заказчиков, а также всех тех, кто планирует строительство и кому интересна эта тема.

Центр содействия строительству при правительстве Московской области был создан в 2017 году. Это первый проектный офис на территории Российской Федерации, единая площадка, на которой работают сотрудники 12 органов исполнительной власти и 11 организаций.

За два года работы Центра содействия строительству на 26% сокращены сроки выхода проектов на стройку, значительно сократилось количество отказов по услугам и просрочек по услугам.