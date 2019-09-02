РИАМО – 2 сен. С началом сентября в школах Подмосковья начали свою работу 128 лесничеств, объединивших свыше 2 тысяч учеников, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Более 2 тысяч ребят, объединенных в 128 школьных лесничеств, изучают не только общеобразовательные предметы, но и под руководством педагогов и специалистов лесного хозяйства познают лесные науки и лесоводческие премудрости», – сказал председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

Ученики также получают первые навыки работы в лесных питомниках и ухода за лесными культурами, изучают видовой состав птиц родного края, изготавливают и развешивают скворечники и кормушки для птиц, знакомятся с полезными и лекарственными свойствами растений, занимаются сбором семян, растений, плодов, ягод, грибов, помогают сохранять лес в чистоте.

Интерес к природе среди подрастающего поколения продолжает набирать свои обороты. Так, за первую половину текущего года в Московской области заработало 11 новых школьных объединений, а число учащихся увеличилось на 211 человек.

«Юным лесоводом может стать каждый, для этого не нужна специальная подготовка. Главное – горячее сердце, добрые руки и желание сделать мир лучше», – добавил Советников.