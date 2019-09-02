РИАМО - 2 сен. Восемь семей переселенцев из аварийного жилья получили ключи от новых квартир в Сергиевом Посаде, их выделили им в рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«В комфортабельные квартиры с ремонтом переедут 18 жителей из аварийных помещений», - сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Людей расселяют из аварийных домов по адресам: Инженерная улица, дома 11а, 13а и 17а; Сергиевская улица, дома 18 и 18а. Новое благоустроенное жилье выделили в новостройке, расположенной по адресу: Ярославское шоссе, дом 8а, секция 1. Ожидается, что до конца 2019 года после регистрации прав собственности в этот дом переедут еще 130 человек из 51 помещения общей жилой площадью порядка 2 тысячи квадратных метров.