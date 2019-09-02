РИАМО - 2 сен. Ремонт детского инфекционного отделения в Московской областной больнице имени профессора В.Н. Розанова в Пушкине выходит на финишную прямую, работы планируют завершить в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Несмотря на то, то строители должны были закончить комплексный капитальный ремонт здания детского инфекционного в конце октября, еще в начале работ они были настроены на досрочный результат. И сейчас с уверенностью можно утверждать – работы будут завершены раньше намеченных в контракте сроков», – сказал главный врач больницы Владимир Мануйлов.

Он отметил, что сейчас результаты работы уже заметны – ровные стены, готовые к покраске и установке электрики, выложенные плиткой санузлы, готовые к установке сантехники. В процессе установки новые двери, частично выложена напольная плитка, буквально на днях начнутся подготовительные работы к окраске стен и укладке линолеума, также все практически готово под монтаж подвесных потолков.

«В здании заменена вся электрика – от щитовых и проводов до розеток и светильников, смонтированы пожарная сигнализация и система оповещения. В процессе замены системы отопления и вентиляции. Все готово к установке первой на территории стационара системы «СКУД» – система контроля управления доступом пациентов, врачей, посетителей», – добавил Мануйлов.

На время работ пациенты размещены неподалеку — в педиатрическом отделении. Ожидается, что работы в детском инфекционном отделении Пушкинской больницы завершатся ориентировочно в конце сентября.

«Для нас важно, чтобы пациенты могли получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Поэтому мы постепенно приводим в порядок отделения в больницах и поликлиниках Подмосковья – как в амбулаторном звене, так и в стационаре», – добавила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.