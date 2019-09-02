РИАМО - 2 сен. В Химкинском техникуме будут готовить специалистов для завода японской компании Hino Motors, для этого даже ввели специальность «автомеханик», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Между компанией и образовательным учреждением заключено соответствующее соглашение.

«В центральной части России, в Московском регионе наши продажи составляют 30%. Поэтому мы максимально заинтересованы в обоюдовыгодном сотрудничестве», - отметил президент Hino Motors Микио Сэгава.

Согласно договору о сотрудничестве, 25 студентов техникума пройдут трехгодичный курс подготовки, по окончанию которого смогут претендовать на работу в ведущей машиностроительной компании. При этом представители завода сами выберут себе работников из числа лучших.

«Нововведение этого учебного года: выпускникам техникума предлагается пройти ускоренную программу переподготовки. За три месяца студенты пройдут три модуля: такелажные работы, разборка и сборка разъемных соединений, гидравлические и пневматические системы. По окончании программы в январе 2020 года лучшие студенты также будут приглашены на работу», - рассказал директор ГБПОУ МО «Химкинский техникум» Геннадий Сергеев.

Учить студентов будут не только педагоги техникума, но и инженеры японской компании. Более того, курс будет максимально практическим.

Hino Motors — отделение корпорации Toyota и один из крупнейших в Японии изготовителей грузовых автомобилей и автобусов.