РИАМО - 2 сен. В столице стартовала творческая акция «ПоюМоюМоскву», посвященная Дню города, записать видео со стихами или прозой о столице может любой житель России, говорится в сообщении пресс-службы департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

«Чтобы поучаствовать в акции, нужно записать видео с любимыми стихами или прозой о столице. Это могут быть произведения известных авторов или собственного сочинения. Затем ролики нужно выложить на своей страничке или на странице акции в соцсетях с хештегами: #ПоюМоюМоскву, #всенароднаяакция, #проявисебя, #конкурсчтецов, #стихиипрозаомоскве», - говорится в сообщении.

Также можно прислать видео на электронную почту moscowabout@mail.ru. При публикации своего видео необходимо указать имя и фамилию, возраст автора и название стихотворения или отрывка из прозы. Акцию уже поддержали известные артисты, политики, общественные деятели.

Авторов самых искренних признаний выберет жюри, в состав которого вошли ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, актриса Елена Скороходова, актер Эвклид Кюрдзидис и другие.

Акция «ПоюМоюМоскву» проходит при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы и Федерального агентства по делам национальностей.