РИАМО - 2 сен. Муниципальный центр управления регионом (ЦУР) открыли в подмосковном Лосино-Петровском, накануне глава городского округа Иван Курданин посетил его, чтобы проверить исполнение поручений губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«Осмотрел помещение ЦУРа, пообщался с руководителем и аналитиками. Концепция данного центра такова: «Все знаем — быстро решаем — не допускаем». ЦУР призван перевести всю работу по поступившим от жителей жалобам в «цифру». Это не только повысит скорость решения проблем, но и позволит всем органам власти не допускать их появления в будущем», – сказал Курданин.

В муниципальном центре управления регионом будут аккумулироваться и анализироваться все поступающие от граждан обращения и жалобы, а их обработка будет строго контролироваться. Это новый принцип работы администрации округа по обращениям.