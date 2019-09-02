РИАМО – 2 сен. С помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» Госадмтехнадзор региона помог устранить более 97 тысяч нарушений благоустройства за летний сезон, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Все нарушения были устранены в трехдневный срок, что соответствует новым стандартам работы надзорного органа, отмечается в материале.

«Госадмтехнадзор добился прямой доставки жалобы непосредственному исполнителю в мобильное приложение. Всего с начала лета Госадмтехнадзор отработал более 120 тысяч обращений населения. Чаще всего в «Добродел» поступали жалобы на качество уборки территорий, содержания детских игровых площадок, объектов наружного освещения», – пояснил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Новая платформа мобильного приложения «Проверки Подмосковья» позволяет практически в режиме онлайн реагировать на жалобы населения, поступающие на портал «Добродел», которые находятся в компетенции ведомства.

Каждое обращение модератор Госадмтехнадзора адресует в муниципальное образование диспетчеру, который направляет его непосредственно исполнителю – сотруднику организации, ответственной за содержание территорий в чистом и благоустроенном виде. Всего в Подмосковье в этом мобильном приложении работают около 90 диспетчеров во всех муниципалитетах региона.

«Далее в течение трех дней исполнитель муниципального бюджетного учреждения устраняет проблему и обязательно производит фототофиксацию объекта, используя геолокацию. И уже из «Добродела» житель получает полный отчет об устранении нарушения, о котором он заявлял. Заявитель подтверждает, что проблема действительно решена», – пояснил Баженов.

В ином случае ему предлагается зарегистрироваться через Единую систему идентификации и аутентификации для направления жалобы в Госадмтехнадзор для проведения контрольно-надзорных мероприятий и привлечения к административной ответственности.