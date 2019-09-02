РИАМО – 2 сен. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Улан-Батор с визитом, приуроченным к 80-летнему юбилею победы войск Советского Союза и Монголии в боях на Халхин-Голе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сражения на реке Халхин-Гол шли с весны по осень 1939 года. Участвовали в них с одной стороны СССР и Монголия, а с другой — Япония и Маньчжоу-го — марионеточное государство, образованное на территории оккупированной Маньчжурии. Итогом стал разгром объединенных сил Японии и заключение перемирия между Москвой и Токио 15 сентября 1939 года.

«Ожидается, что 3 сентября Путин проведет переговоры со своим монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой. Президент РФ намерен встретиться и с главой Великого Хурала Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом», - говорится в сообщении.

Путин отправился в Монголию из Иркутска, который посещал в связи с произошедшими там в 2019 году паводками. Там провел совещание с чиновниками и встретился с местными жителями, которым пообещал следить за ситуацией и гарантировал выплату компенсаций.