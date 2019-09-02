РИАМО – 2 сен. Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили сметную стоимость капитального ремонта номеров, расположенных в основном здании спортивно-оздоровительного комплекса центра «Новогорск» в подмосковных Химках, говорится в сообщении ведомства.

В центре проходят учебные сборы по подготовке сборных команд России для участия в крупнейших международных соревнованиях более чем по 32 видам спорта.

«Проектом предусмотрен капремонт номерного фонда основного здания центра – спортивно-оздоровительного комплекса №2 1979 года постройки. В семиэтажном гостиничном корпусе, предназначенном для проживания спортсменов, будут отремонтированы 85 номеров», – говорится в сообщении.

Основные работы пройдут в санузлах и душевых. В санузлах демонтируют и положат новую настенную и напольную плитку, заменят двери, потолки, точечные светильники и сантехнический смотровой лючок.

В 15 номерах корпуса на втором и третьем этажах санузлы приспособят для представителей маломобильных групп населения. В душевых планируется провести демонтаж порожков, замену смесителей и полотенцесушителей.

В некоторых номерах обновят ламинат, а в номерах для людей с ограниченными возможностями устроят дополнительную стяжку, чтобы убрать перепады высот на входе в комнату и санузел. Также расширят дверные проемы санузлов, установят поручни и специальные сидения.