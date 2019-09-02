РИАМО - 2 сен. Подрядная организация приступила к укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части строящегося путепровода на 16-м километре Горьковского направления у станции «Реутово», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

В строительстве путепровода задействованы свыше 100 специалистов и 18 единиц техники.

«В настоящее время работы по укладке асфальта выполнены на 10%, завершить укладку планируется в сентябре. После строители приступят к устройству покрытия на подходах и съездах путепровода. Параллельно продолжаются работы по устройству ливневой канализации, водопровода, элементов уличного освещения», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что общая готовность объекта составляет свыше 95%. Завершить работы планируется в конце сентября этого года.

Строительство объекта ведется с ноября 2017 года в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из регионального бюджета.

Проектом предусмотрено строительство магистральной улицы в створе улицы Транспортной с возведением четырехполосного путепровода длиной свыше 280 метров. Общая протяженность объекта составляет 1,2 километра с перспективной пропускной способностью порядка 30 тысяч автомобилей в сутки.

Территория городского округа Реутов разделена на три части железнодорожными путями Горьковского направления и пригородным сообщением Москва - Балашиха. Основными магистралями, по которым осуществляются транспортные связи с Москвой, являются автомобильная дорога федерального значения М-7 «Волга» и региональная дорога - Носовихинское шоссе.

Строительство нового путепровода обеспечит эффективные транспортные связи двух автомобильных дорог, позволит ликвидировать пересечение железнодорожных путей и дорог в одном уровне. Кроме того, новая автодорога соединит жилую и промышленную (северную и южную) части Реутова, что повысит инвестиционную привлекательность промзоны города.