РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 сен. Во вторник в Королеве обсудят вопросы сохранения и популяризации объектов культурного наследия в городе.

В совещании планируют принять участие представители Главного управления культурного наследия Московской области, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, депутатов совета депутатов городского округа, заместителей руководителя администрации городского округа, представителей комитета по культуре, краеведов и других заинтересованных структур.

Во вторник в 15:00 в Деловом и культурном центре «Костино» состоится совещание по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Королев Московской области.