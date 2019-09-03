РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 сен. Во вторник на площади Славы в подмосковном Подольске почтут память погибших от террора в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата установлена 21 июля 2005 года ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» и связана с трагическими событиями, произошедшими в Беслане в 2004 году. В результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

«В понедельник, 3 сентября, на площади Славы у памятника воинам-интернационалистам пройдет памятное мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Во всех образовательных учреждениях муниципалитета пройдут профилактические мероприятия: «Уроки мужества», классные часы «Мы скажем теракту – нет!», «Терроризм – угроза миру» <…>, состоятся выставки творческих работ «Дети против террора», «Пусть всегда будет солнце!» и конкурс чтецов на базе школьных библиотек. Кроме того, в школах округа пройдут встречи с представителями УМВД, МЧС, ветеранами локальных войн», – говорится в сообщении.

В этот день воспитанники и педагоги центра детского творчества проведут танцевальный флешмоб «Мы – против террора». В Климовском доме детского творчества «Электрон» пройдет выставка рисунков «Мир на ладонях» и мастер-класс «Дети выбирают мир» с приглашением учащихся начальной школы общеобразовательных организаций и воспитанников гимназии имени Подольских курсантов. В доме детского творчества «Контакт» микрорайона Климовск пройдет конкурс рисунков на асфальте «Мирное небо над головой».

Также до 20 сентября в центре дополнительного образования детей будет проходить городской конкурс рисунков и плакатов «Дети за мир! И мир без террора».