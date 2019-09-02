РИАМО - 2 сен. Во время подготовки и проведения выборов, с 6 по 10 сентября, АО «Мособлэнерго» будет работать в усиленном режиме, уже запланированы круглосуточные дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, говорится в сообщении пресс-службы энергетической компании.

«В Единый день голосования в Подмосковье предстоит провести выборы в советы депутатов на территории 31 городского округа, электросетевое хозяйство 25 из которых находится в обслуживании «Мособлэнерго». Перебоев в подаче электричества на избирательные участки мы не ждем, но необходимо предусмотреть все сценарии», – сказал первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Мособлэнерго» Анатолий Кива.

Также с 6 сентября и до утра 10 сентября будет действовать режим «технологической тишины», который заключается в полном запрете на все плановые ремонтные работы и переключения. Сотрудники компании уже заблаговременно провели осмотр линий электропередачи и оборудование в рамках внеплановых проверок.

«В филиалах на сегодня мобилизован весь технический персонал, для сотрудников проведены дополнительные инструктажи, аварийно-восстановительные бригады оснащены всем необходимым для быстрого реагирования на возникновение нештатных ситуаций», – резюмировал Кива.

Также на объектах электросети усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности.