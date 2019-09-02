РИАМО - 2 сен. В августе текущего года жители Подмосковья направили 191 обращение в министерство строительного комплекса региона, больше всего вопросов задавали по ликвидации аварийного фонда, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Обращения от жителей поступают через центр управления регионом. С помощью установленных в доме областного правительства уникальных информационных систем специалисты в круглосуточном режиме производят сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья», — сказал глава областного Минстроя Руслан Тагиев.

По данным ведомства, в июле тоже подавляющее большинство обращений (63) касалось расселения аварийного жилого фонда, и 49 относились к теме строительства объектов социального назначения. Оставшаяся часть обращений была перенаправлена в другие ведомства, так как не относилась к компетенции министерства.

«Все обращения рассмотрены профильными подразделениями ведомства, заявителям направлены ответы в установленные сроки», - уточнил Тагиев.

Всего с начала года в министерство строительного комплекса Подмосковья поступило 1,7 тысячи обращений граждан.