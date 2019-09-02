РИАМО - 2 сен. Фотовыставка «Московская Губерния моими глазами» в рамках празднования 90-летия Московской области пройдет в различных галереях и домах культуры Подмосковья, она объединит талантливых молодых фотографов со всего региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Экспозицию выставки наполнят работы более 25 фотографов региона. Каждый из авторов по-своему оригинально подошел к работам, представленным на выставке, и показал свое виденье и атмосферу Московской области», – говорится в сообщении.

Все снимки объединяет уникальность, красота и самобытность. Гостям выставки представиться возможность увидеть Московскую область через архитектуру, природу и быт фотокамер.

С сентября по декабрь экспозиция будет представлена в различных галереях и домах культуры Подмосковья. С 3 по 15 сентября выставка пройдет в Щелковской художественной галерее.