РИАМО – 2 сен. Управление Росреестра по Подмосковью регулярно проводит горячие линии, в ходе которых разъясняет отдельные моменты по предоставлению государственных услуг, с января по август было проведено уже 19 горячих линий, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Любое заинтересованное лицо, будь то владелец недвижимости в Подмосковье или заявитель из любого региона России, может получить исчерпывающую информацию по конкретным жизненным ситуациям в режиме реального времени», – говорится в сообщении.

Всего в нынешнем году планируется проведение 30 горячих телефонных линий по вопросам предоставления услуг Росреестром.

Например, в августе провели сразу три телефонных линии, в ходе которых были затронуты вопросы реализации норм 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» и использования электронных услуг Росреестра, а также даны разъяснения по срокам осуществления учетно-регистрационных действий.

В Росреестр можно обращаться ежедневно. Номера телефонов справочно-информационной службы (колл-центра): 8(499)148-82-60, 8(499)148-49-74, 8(499)148-85-75, 8(499)264-20-89, 8(499)264-87-55, 8(499)152-23-86; по общим вопросам – 8(499)148-89-49.