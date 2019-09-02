РИАМО - 2 сен. В результате мониторинга Россельхознадзора с прилавков ТЦ «Заречье» в Наро-Фоминске изъяли и уничтожили сыры, которые запрещено ввозить в Россию, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

30 августа управление провело проверку вместе с Наро-Фоминской городской прокуратурой. Проверяемый центр расположен на улице Площадь Свободы, дом №13.

«В результате проверки выявлена и изъята из оборота молочная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации. В торговых павильонах Управлением были обнаружены реализуемые индивидуальными предпринимателями сыры (производства Германия, Финляндия, Италия, Англия), общим весом более 12 килограммов», — отмечается в материале.

В этот же день санкционные продукты уничтожили в соответствии с законодательством Российской Федерации на технической площадке ТЦ «Заречье». Запрещенные продукты спрессовали и денатурировали.