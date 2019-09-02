РИАМО - 2 сен. Столичный арбитражный суд встал на сторону Московского областного УФАС в деле о жалобе ООО «СпецИнструмент» на нарушение закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью.

Ранее компания обратилась в УФАС области с жалобой о действиях (бездействии) ГКУ МО «Московская областная противопожарно-спасательная служба», управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области при проведении электронного аукциона на поставку гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

«Московское областное УФАС России признало жалобу общества необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «СпецИнструмент» обратилось в суд», – говорится в сообщении.

В споре арбитражный суд Москвы встал на сторону антимонопольщиков и подтвердил законность решения Московского областного УФАС.