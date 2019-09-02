РИАМО - 2 сен. Накануне ночью на юго-востоке столицы на мужчину напал неизвестный и несколько раз полоснул его острым предметом по различным частям тела, возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

Об инциденте сообщили в полицию 1 сентября в четыре часа утра с адреса: улица Академика Скрябина, дом №6. По прибытии на место происшествия сотрудники правопорядка застали мужчину с резаными ранами левой руки и левой подмышечной области. Пострадавшим оказался безработный мужчина 1989 года рождения, его сразу же забрали в медицинское учреждение.

«Установлено, что 1 сентября 2019 года в период с 02:00 по 04:00 по адресу: Рязанский проспект, дом №48, неизвестный неустановленным предметом умышленно нанес пострадавшему ранения и скрылся», — сообщил собеседник агентства.

В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства инцидента. Следствие возбудило уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».