РИАМО - 2 сен. В деревне Сапроново Ленинского городского округа на территории жилого комплекса «Первый квартал» начали строительство дома №4, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Дом площадью свыше 31,2 тысячи квадратных метров будет возведен в рамках четвертой очереди. Новостройка переменной этажности рассчитана на 370 квартир. Площадь встроенных помещений общественного назначения первого этажа составит 1115 квадратных метров.

«В настоящее время на строительной площадке ведутся работы подготовительного периода. Инспекторы выйдут с первой проверкой на объект 3 октября 2019 года», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Возведение жилого дома застройщик планирует завершить в третьем квартале 2021 года. Застройщиком объекта выступает ООО «Брусника. Москва».