РИАМО – 2 сен. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация и проходить ее лучше в октябре-ноябре, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) лидируют по числу заболевающих людей, каждый год жертвами осложнений гриппа становятся тысячи человек. Уточняется, что крайне тяжело переносят грипп дети и пенсионеры, для них осложнения нежелательны», — говорится в сообщении.

В группу риска входят больные хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, печени, почек и прочие. Среди осложнений гриппа — пневмония (вероятность трагического исхода составляет 40%), менингиты, обострение хронических заболеваний.

Вакцинация – самый эффективный метод профилактики. Лучшим временем для вакцинации считаются октябрь и ноябрь.

«Вакцинация детей против гриппа возможна, начиная с полугодовалого возраста. Для надежной защиты от гриппа вакцинацию необходимо проводить ежегодно», — добавляется в сообщении.

Россиянам также напомнили, что прием антибиотиков в первые дни болезни является ошибкой: лекарства не могут одолеть вирус и вместо этого уничтожают нормальную микрофлору, снижают иммунитет.