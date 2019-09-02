РИАМО - 2 сен. Партию цветов гипсофилы из Нидерландов, зараженную западным трипсом, уничтожили после проверки в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» (Краснознаменск) при досмотре срезов цветов гипсофилы происхождением Нидерланды был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс», – говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Западный цветочный трипс является чрезвычайно опасным вредителем и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются некротическими пятнами и постепенно увядают.