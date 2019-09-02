РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 сен. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов принял участие в открытии всесезонного спортивного зала в православной гимназии святого праведного Иоанна Кронштадтского в микрорайоне Павлино Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В понедельник Ефимов поздравил с Днем знаний учащихся гимназии и их родителей и вместе с директором учреждения, священником Василием Мельничуком передал ребятам подарочные книги «Закона Божьего».

«Сегодня (2 сентября - ред.) у ребят двойной праздник – начало учебного года и открытие всесезонного спортивного зала на территории учреждения», – сказал Ефимов.

Он добавил, что спортзал оборудован кольцами для игры в баскетбол, беговой дорожкой и силовыми тренажерами, а на полу уложено мягкое резиновое покрытие.

Священник поблагодарил депутата за поддержку и внимание к гимназии.

Православная гимназия святого праведного Иоанна Кронштадтского была основана в 1993 году. В учреждении обучается свыше 100 учеников с 1 по 11 класс, работают 22 учителя, при гимназии есть музыкальный класс (фортепиано, вокал) и православный хор. Гимназия имеет лицензию и аккредитацию, выдает аттестаты об окончании 9 и 11 классов государственного образца.