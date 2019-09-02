РИАМО - 2 сен. Посол США в РФ Джон Хантсман скоро уйдет в отставку, он рассказал, что Россия запомнится ему огромной и прекрасной, а также он будет скучать по русскому гостеприимству.

«Россия огромная, прекрасная и такая разная страна. В ней 11 часовых поясов, она богата ресурсами, хотя ценнейшим ее ресурсом являются 150 миллионов замечательных людей, так много давших миру в литературе и музыке, несмотря на пережитые трагедии и 70 миллионов убитых на протяжении прошлого века», - сказал Хантсман в интервью kp.ru.

По его словам, в поездках ему все напоминало о красоте, культуре, музыке, литературе, о доброте и сердечности россиян, но также и о трагичных моментах истории, потому что все страны, и США в том числе, переживают моменты и периоды трагедии.

«Я буду скучать по многому из того, что пережил здесь: по теплоте и гостеприимству россиян, по их верности. Появляются настоящие друзья, а это не забывается», - добавил посол.

Он подчеркнул, что не будет скучать по дверям, которые так и остались для него закрытыми.

«У меня было много важных встреч с высокопоставленными руководителями, но было и множество руководителей, которые по той или иной причине решили со мной не встречаться. Я получал приглашения от университетов, а потом по какой-то причине их отменяли, не хотели, чтобы я там выступал», - пояснил Хантсман.

Он отметил, что любит бывать в Суздали. Город напоминает о красоте, древней истории и богатой культуре России, то есть обо всем том, что стало основой для формирования русского народа