РИАМО - 2 сен. В Подмосковье реализуется губернаторская программа по установке детских площадок, уже обустроили 91 площадку в 40 муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Губернаторские» детские игровые площадки – это большие игровые комплексы по 450 квадратных метров с мягкими, безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Каждая детская площадка в дальнейшем содержится эксплуатантом. Он обеспечивает контроль за техническим состоянием оборудования и соответствие требованиям безопасности, а также отвечает за техническое обслуживание и ремонт.

«Неисправности оборудования, обнаруженные в процессе эксплуатации, должны быть устранены не позднее двух дней. Если это невозможно, то принимаются меры, обеспечивающие невозможность пользования оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки», – говорится в сообщении.

На всех площадках владельцы (эксплуатанты) устанавливают информационные стенды, на которых указываются правила пользования, а также номера телефонов службы спасения, скорой помощи и службы эксплуатации, по которому можно сообщить о неисправности и поломке оборудования.