РИАМО - 2 сен. Итоговый перечень дворовых территорий Подмосковья, которые будут благоустроены в следующем году, опубликуют до 10 сентября на сайте министерства благоустройства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Голосование на портале «Добродел» по выбору дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году, завершилось 25 августа. Более 33 тысяч людей приняли в нем участие.

«Сейчас идет формирование базы дворов, которые будут благоустроены в следующем году. Итоговая адресная программа дворовых территорий, подлежащих благоустройству на 2020 год будет размещена на сайте министерства благоустройства Московской области до 10 сентября», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Голосование на портале проводится ежегодно в конце лета, после чего формируется база из дворов с портала и обращений жителей в администрацию.

В государственную программу Московской области формирования современной городской среды на 2018-2022 годы включаются все дворовые территории муниципальных образований, нуждающиеся в благоустройстве, с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации.

Дворы, которые комплексно благоустроили в предыдущие годы (начиная с 2015 года) или сформированные менее пяти лет назад, в программе не участвуют.