РИАМО – 2 сен. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко критически оценил результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 78% родителей положительно оценивают квалификацию учителей в российских школах, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Это явно заниженная оценка. Педагоги наши заслуживают большего. Они заслуживают большую зарплату, чем ту, которую получают. Это не касается Москвы, где финансирование школ хорошее. Только вопросы питания мы должны всегда контролировать. Тут удовлетворенности быть не может, так как это очень живая субстанция, которая постоянно меняется», — сказал Онищенко.

Он добавил, что существует разница между завышенными требованиями и тем, что может предоставить школа. По словам депутата, это можно назвать позитивной тенденцией, так как родители стали чаще обращать внимание на качество образования.

В то же время результаты опроса Онищенко не считает объективными, так как надо учитывать ситуацию в каждом отдельном регионе.

«Здесь присутствуют национальный и экономический аспекты. Субъекты-доноры удовлетворительно финансируют свою школу. Однако есть субъекты-реципиенты, которые не получают необходимой доходности, а получают лишь дотации из бюджета. Поэтому данная оценка необъективна. А в целом усредненная оценка меня не удовлетворяет. Родителям нужно быть более зрелыми по отношению к той реальности, в которой мы живем», — подчеркнул Онищенко.

При этом он отметил, что ситуация в сфере школьного образования улучшилась, но нужно больше заниматься воспитательной функцией.