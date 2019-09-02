РИАМО - 2 сен. Трех сов-неясытей, занесенных в Красную книгу России, изъяли у уличных фотографов на улице Кузнецкий Мост, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Документов на птиц фотографы не предоставили. В настоящее время совы находятся в центре передержки животных», — говорится в сообщении.

По данному факту возбудили дело по статье 8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». Проводится административное расследование.