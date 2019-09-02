РИАМО (БАЛАШИХА) – 2 сен. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме на улице Карбышева в микрорайоне Южный Балашихи, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник в 17:41 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Балашиха, микрорайон Южный, улица Карбышева.

«В 18:00 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали 11 человек и три единицы техники.