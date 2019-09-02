РИАМО - 2 сен. В Сергиево-Посадском округе в последний день лета отметили 100-летие муниципалитета, на праздничные мероприятия пришли свыше 55 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«С утра в центральной части Сергиева Посада развернулись десятки развлекательных площадок. На Советской площади в течение всего дня работали аттракционы и творческие мастер-классы для детей, выставки, проходили показательные выступления муниципальных танцевальных и спортивных коллективов», - говорится в сообщении.

При поддержке министерства культуры Московской области в Сергиевом Посаде прошел первый Международный фестиваль «Петрушки мира».

Традиционная ярмарка была организована на площадке за универмагом. Плоды своего труда представляли фермеры и ремесленники. Много активностей для жителей было подготовлено в пешеходных зонах — на улице Карла Маркса, дороге к храму. У Белого пруда школа «Триаш» организовала большой танцевальный баттл.

«Мы очень хотим показать, что, несмотря на солидный возраст, мы очень молодой, яркий и талантливый муниципалитет, у нас большой потенциал, и мы продолжим его наращивать. <...> Мы подготовили большой праздник для всех жителей, чтобы подчеркнуть — мы любим и гордимся каждым из тех, кто живет и трудится в Сергиево-Посадском городском округе», — отметил глава муниципалитета Михаил Токарев.

Завершился праздник выступлениями групп «ЗОЖ», Burito и «Кар-Мэн». Праздничный салют, который продолжался около 10 минут, запускали одновременно с трех точек.