РИАМО (БАЛАШИХА) – 2 сен. Полицейские Балашихи задержали сотрудника одного из банков, подозреваемого в присвоении денежных средств клиента с лицевого счета на сумму 60 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что с его лицевого счета был совершен перевод денежных средств. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 27-летний местный житель. Правоохранителями установлено, что злоумышленник, являясь сотрудником банка, расположенного на Пролетарском проспекте в Балашихе, где был открыт счет заявителя, совершил перевод денежных средств потерпевшего на другой лицевой счет», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.