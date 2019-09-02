РИАМО - 2 сен. В Дашковской школе городского округа Серпухов прошло торжественное открытие нового корпуса, в нем разместили 24 класса, спортзал, библиотеку, столовую, сообщается на официальном сайте администрации городского округа .

Участие в открытии приняли глава городского округа Юлия Купецкая, депутат Госдумы Юрий Олейников, представители администрации муниципалитета и совета депутатов, а также духовенство и почетные гости.

«Сегодня обновленная сельская школа не уступает любой городской. В новом здании разместились 24 класса начальной, средней и старшей ступени. Учебный комплекс включает в себя большой спортивный зал, помещения для группы продленного дня, актовый зал, библиотеку и просторную столовую на 300 посадочных мест», - говорится в сообщении.

Рядом с новым корпусом появились детские площадки, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадка, парковочное место для школьного автобуса и автостоянка для подвоза учеников. Здесь же было проведено комплексное озеленение и благоустройство.

«Учреждение стало экспериментальной площадкой Федерального института развития образования, академической и апробационной площадкой Академии социального управления», - отмечается в материале.

В данной школе будут проводить уроки робототехники, со второго класса введут второй иностранный язык, а также появится третий час физической культуры, организованный совместно с федерацией дзюдо.

Открытие нового корпуса Дашковской школы является частью большого проекта по ликвидации второй смены. В ближайшем будущем расширение числа ученических мест ждет школы №№7, 9 и 17. Кроме того, в Ивановских Двориках появится новая школа на 825 мест.