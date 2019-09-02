РИАМО - 2 сен. Неизвестный нанес безработному мужчине ножевое ранение в подъезде в Рязанском районе столицы, пострадавшего госпитализировали, сообщил в понедельник РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Нападение случилось в доме №16 по улице Коновалова, об инциденте сообщили в полицию 1 сентября в 12:28. Прибывшие полицейские застали на месте происшествия мужчину 1984 года рождения с ранениями. Его госпитализировали.

«Установлено, что 1 сентября примерно в 12:20 на лестничной площадке по указанному адресу неизвестный неустановленным предметом умышленно причинил мужчине указанные ранения и скрылся», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники правопорядка выясняют обстоятельства нападения. По факту происшествия следствие возбудило уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».