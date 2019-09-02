РИАМО - 2 сен. Министерство жилищной политики Московской области назвало пять округов, в которых в августе было введено в эксплуатацию больше всего жилья, лидером среди них оказался Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Всего за август 2019 года введено в эксплуатацию 43 многоквартирных дома. В совокупности это 3877 квартир общей площадью 196 тысяч квадратных метров», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В Солнечногорске ввели в эксплуатацию три дома площадью 55 тысяч квадратных метров, в общей сложности это 1024 квартиры.

На втором месте Красногорск – там готовы к заселению 1022 квартиры в одном многоквартирном доме общей площадью 41 тысяча квадратных метров. На третьем месте оказался Ленинский городской округ: в Видном введено 677 квартир площадью 29 тысяч квадратных метров.

Замыкают перечень округов-лидеров Богородский городской округ, где в Ногинске ввели 369 квартир площадью 18 тысяч квадратных метров и городской округ Домодедово, где ввели 149 квартир площадью 15 тысяч квадратных метров.