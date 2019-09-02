РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 сен. День знаний с участием ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), участника битвы за Москву Александра Золотова состоялся в школе №5 микрорайона Керамик Балашихи, 1 сентября ему исполнилось 98 лет, учащиеся поздравили его с Днем рождения, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов также присоединился к поздравлениям учащихся.

«Александр Золотов уже более 20 лет непременный участник Дня знаний, который проходит в школе №5. Он не только каждый год, на свой день рождения, посещает праздничную линейку, но и встречается с ребятами, рассказывает им о Великой Отечественной войне. Школа – это большая семья и сегодня, можно сказать, что у Александра Григорьевича добавилось еще 190 правнуков (в шести первых классах школы №5 в новом учебном году будет учиться 190 человек– ред.)», – сказал Ефимов.

Он пожелал ветерану крепкого здоровья и хорошего настроения.

Средняя общеобразовательная школа №5 открылась в 1963 году. В ней обучается 1 710 человек (58 классов). В учреждении работает 3D-лаборатория, оснащенная 3D-принтером, сканером, видеокамерой, проектором и 11 компьютерами с графическими мониторами. Лаборатория снабжена программным обеспечением, которое включает разделы по 16 дисциплинам. По итогам 2016-2017 учебного года школа вошла в ТОП-100 лучших образовательных учреждений Московской области и в ТОП-500 лучших образовательных учреждений России.