РИАМО - 2 сен. В ЗАТО Молодежный 14-летний подросток повредил новое резиновое покрытие на спортивной площадке, которое обошлось бюджету муниципалитета в 600 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Инцидент произошел 30 августа. О происшествии сообщили члены общественной палаты городского округа Молодежный.

«Мы стали свидетелями ЧП – 14-летний подросток перелез через ограждение спортплощадки возле дома №7. Он проигнорировал воспрещающий знак: «Внимание. По площадке не ходить. Сохнет покрытие», перелез через забор и испортил свежее покрытие», – сказал представитель Общественной палаты.

В администрации округа отметили, что стоимость работ по организации нового резинового покрытия спортплощадки составила более 600 тысяч рублей. Деньги выделили из муниципального бюджета.

Подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. По видеокадрам его имя и фамилия были установлены. Теперь родителям хулигана придется возместить ущерб.