РИАМО - 2 сен. В городе Пересвет Сергиево-Посадского округа открыли площадь Защитников Отечества, где на одной из стел увековечены погибшие сотрудники ОМОН «Пересвет», говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Московской области.

«Сегодня в городе Пересвет состоялась торжественная церемония открытия площади Защитников Отечества и памятника Александру Пересвету. В мероприятии приняли участие глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев, глава города Пересвет Андрей Булкин, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, протоиерей Константин Харитонов и начальник ГУ Росгвардии по Московской области, генерал-майор полиции Олег Горшков», – говорится в сообщении.

Центральное место на площади занимает скульптура святого, именем которого и назван город Пересвет. Сотрудники спецподразделения во главе с командиром увековечены на одной из стел монумента.

«Русский воин во все времена являлся эталоном мужества, героизма, отваги и любви к Родине. Так было при святом Александре Пересвете, так было во времена Великой Отечественной войны, так было в период войны в Афганистане и Чеченской кампании. Такими были и наши 17 ребят, которые погибли в Чечне вместе со своим командиром Дмитрием Маркеловым. Сегодня память о них увековечена на одной из стел. Выражаю слова благодарности жителям города, администрации Сергиево-Посадского района за бережное и внимательное отношение к воинам всех поколений», – отметил Горшков.

В завершении мероприятия действующие сотрудники «Пересвета», ветераны отряда и их родственники возложили цветы к памятнику Александру Пересвету.