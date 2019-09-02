РИАМО - 2 сен. Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил руководителю следственного департамента главка полиции провести проверку в отношении следователей, занимающихся расследованием уголовного дела о хищении денег у вкладчиков банка «Замоскворецкий», сообщается на сайте МВД РФ.

«Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев дал поручение заместителю министра – начальнику Следственного департамента МВД России генерал-лейтенанту юстиции Александру Романову о проведении служебной проверки в отношении должностных лиц, осуществлявших расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств у вкладчиков банка «Замоскворецкий», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе проверки будут всесторонне изучены все имеющиеся материалы, в том числе публикации в СМИ. В случае установления вины сотрудников, они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Центробанк отозвал у банка лицензию летом 2014 года. По мнению пострадавших вкладчиков, за пять лет расследования следователи затягивали работу. За пять лет с момента раскрытия преступной схемы к ответственности удалось привлечь лишь одного человека.