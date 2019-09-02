РИАМО - 2 сен. На станции метро «Октябрьская» Кольцевой линии Московского метрополитена пассажир упал с платформы на жесткий путь, по данному факту проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы УВД на столичной подземке.

«Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи. Мужчине помогли подняться на платформу. В настоящее время пассажир передан медикам», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции не допустили нарушений общественного порядка и безопасности.

По факту падения проводится проверка.