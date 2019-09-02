РИАМО - 2 сен. Шесть подмосковных фермеров подали заявки на получение гранта на поддержку производства сыроваров, обладателей финансирования планируют определить на конкурсе 12 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Московской области.

Такие гранты выдаются в регионе уже третий год. Чтобы получить поддержку, нужно иметь поголовье сельскохозяйственных животных не менее 20 коров молочного направления или 50 коз. Также у индивидуального предпринимателя или фермерского хозяйства должен быть собственный или арендованный на срок не менее пяти лет земельный участок или помещение под производственные цели.

«Максимальный размер гранта составляет 35 миллионов рублей. Всего правительство Подмосковья выделяет в этом году на грантовую поддержку сыроваров 100 миллионов рублей», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что для получения гранта фермер должен разработать план развития предприятия по производству сыров и план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ и оказываемых услуг. Поддержка не может быть больше 60% от затрат по плану развития, 40% претендент должен вложить из собственных средств.

Московская область занимает второе место по производству сыра, а после введения «Сырного кластера» планирует выйти на первое. Чтобы занять лидирующие позиции в регионе реализуются различные программы, в том числе сыроварам оказывается активная поддержка.