РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 сен. В микрорайоне Климовск Подольска 3 сентября проведут встречу с жителями по вопросу обустройства парковочного кармана у одного из домов на Симферопольской улице, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Завтра (3 сентября – ред.) в 19:00 в микрорайоне Климовск на детской площадке напротив дома №25 по улице Симферопольской состоится встреча представителей территориального управления Климовска с жителями вышеуказанного дома по вопросу обустройства дополнительного парковочного кармана на 7 машино-мест», – говорится в сообщении.

Если большинством голосов будет принято положительное решение, то парковочный карман будет обустроен в сентябре.