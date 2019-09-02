РИАМО - 2 сен. Специалисты из десанта детских врачей продиагностировали и проконсультировали в Пущине 112 детей, у которых ранее были выявлены тяжелые патологии, после осмотра им назначили лечение или углубленное исследование, пятерых госпитализировали, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Проект «Десант детских врачей» создали для того, чтобы люди в отдаленных районах Подмосковья могли получить высококвалифицированную медицинскую помощь. Во главе десанта была главный врач Московского областного консультационно-диагностического центра (МОКДЦ), главный внештатный детский педиатр Минздрава региона Нисо Одинаева. Также в акции были заняты главные внештатные детские специалисты Минздрава области и МОКДЦ.

«Диагностический и консультационный осмотр маленьких пациентов с тяжелыми формами заболеваний провели кардиолог, эндокринолог, невролог, уролог, оториноларинголог, ортопед и педиатр», — сказала Одинаева.

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова добавила, что очень важно сделать медицинскую помощь доступной для детей из отдаленных территорий Подмосковья.

«Высокий уровень оказания медпомощи, предупреждение тяжелых заболеваний, маршрутизация маленьких пациентов - задача, которую перед собой ставит проект «Десант врачей», - добавила Мухтасарова.