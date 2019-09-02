РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 сен. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов планирует направить депутатский запрос премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву по вопросу достройки долгостроя в Подольске, сообщается на странице члена общественной палаты округа Максима Радайкина в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник Фетисов вместе с заместителем главы городского округа по строительному комплексу Петром Гапоновым встретились с дольщиками ЖК «Шепчинки» в Подольске.

«Данный ЖК прошел через несколько застройщиков и инвесторов. Дома в настоящее время находятся в разной степени готовности, строительство не ведется. Фетисов отметил социальную важность завершения строительства проблемных объектов и сказал, что от его имени по данному вопросу будет направлен депутатский запрос генеральному прокурору России Юрию Чайке и премьеру-министру РФ Дмитрию Медведеву», – сказал Радайкин.